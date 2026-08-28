Бивши израелски премијер: Мојој кћерки у Хрватској одбили дати сладолед јер је из Израела

Аутор:АТВ редакција
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Бивши израелски премијер Нафтали Бенет испричао је анегдоту из Хрватске када је његовој кћерки Абигаил продавац сладоледа на хрватском приморју одбио дати сладолед јер је рекла да је из Израела.
Бенет је рекао да му се Хрватска одувијек свиђа и да је често путовао с породицом на море, при чему му се посљедњи пут десила једна, како каже, непријатна ситуација.
Испричао је како је његова кћерка Абигаил била на хрватском приморју и доживјела непријатност када јој нису хтјели продати сладолед јер је из Израела.
„Чекала је у реду, да добије сладолед у Израелу. Продавац ју је питао: јеси ли ти из Израела? Она му каже да јесам. И он јој узима сладолед и каже: „Израел – не“. Она га гледа и каже му: „Је*и се“. Веома сам поносан на њу. У Хрватској не очекујеш то“, рекао је Бенет.
Бенет је овај случај приписао „окретању јавног мњења“ против Израела, што је, према његовом мишљењу, све већи проблем и изазов Израела, преноси Кликс.
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