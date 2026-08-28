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Трамп: Путин неће напасти НАТО земље

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 07:38

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Трамп: Путин неће напасти НАТО земље
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да руски предсједник Владимир Путин неће напасти неку од земаља НАТО, а поводом спекулација појединих медија да Русија планира нападе на Балтичке земље, чланице НАТО.

Он неће напасти територију НАТО, рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету, говорећи о Путину, пренио је Ројтерс.

Трамп је нешто раније у телефонском интервјуу за Аксиос рекао да неће доћи до таквог напада и да Ретклиф није послат у Москву да пренесе било какву посебну поруку, преноси Танјуг.

– Ретклиф виђа свог руског колегу једном у шест мјесеци или једном годишње. Имају веома добар однос. Није било никакве поруке и није било ничег необичног – рекао је Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

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