Лавров открио детаље о високим посјетама Москви из САД и Ватикана

Аутор:АТВ редакција
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Истовремене посјете Москви шефа ЦИА Џона Ретклифа и шефа дипломатије Ватикана Пола Ричарда Галагера нису ништа друго до сигнал жеље обје стране да дођу и разговарају, оцијенио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
„У оба случаја ради се о њиховој жељи да дођу и разговарају“, рекао је он за руске медије.
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Како је додао, руска и америчка служба раде у тишини.
„Нисам тамо био. Код нас, као и свуда у свијету, постоје правила на основу којих специјалне службе сарађују међусобно. У томе нема ничега необичног. И није ништа чудно што се тај рад одвија у тишини“, рекао је Лавров.
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