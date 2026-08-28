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Лавров открио детаље о високим посјетама Москви из САД и Ватикана

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 07:35

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Sergej Lavrov
Фото: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Истовремене посјете Москви шефа ЦИА Џона Ретклифа и шефа дипломатије Ватикана Пола Ричарда Галагера нису ништа друго до сигнал жеље обје стране да дођу и разговарају, оцијенио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

„У оба случаја ради се о њиховој жељи да дођу и разговарају“, рекао је он за руске медије.

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Како је додао, руска и америчка служба раде у тишини.

„Нисам тамо био. Код нас, као и свуда у свијету, постоје правила на основу којих специјалне службе сарађују међусобно. У томе нема ничега необичног. И није ништа чудно што се тај рад одвија у тишини“, рекао је Лавров.

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Тагови :

ЦИА

Сергеј Лавров

Џон Ретклиф

Ватикан

Русија

Москва

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