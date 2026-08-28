У Непалу најмање 469 мртвих, скоро 1.500 несталих: Траје велика потрага

Аутор:АТВ редакција
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Катастрофалне бујичне поплаве које су погодиле Непал и подручје уз границу с Тибетом однијеле су најмање 469 живота у Непалу. Стотине људи и даље се траже, а међу несталима је велики број страних туриста и ходочасника.
На тибетанској страни границе досад су потврђене најмање три жртве, док се 558 људи води као нестало, међу којима је 260 страних држављана. Укупно се на подручју Непала и Тибета више од 1.300 људи и даље води као нестало.
Потрага се наставља у тешко приступачним подручјима, уз уништене цесте и мостове. Додатну опасност представљају језера настала иза наноса блата и камења, чије би пуцање могло изазвати нове поплавне таласе.
Катастрофу је изазвало урушавање стијенске подлоге и дијела ледника високо у Хималајима, након чега се огромна маса воде, блата и стијена сјурила низ долине, преноси Индекс.хр
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