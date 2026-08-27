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Породица под лупом полиције: Мушкарац има три жене, 32 дјеце и 25 унучади

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:14

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Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

Једна велика сиријска породица из Лајпцига нашла се у центру пажње њемачке јавности након што је полиција објавила податке о породичном савезу чији је главни члан, према исламском праву, у браку са најмање три жене и има најмање 32 дјеце и 25 унучади, док су бројни чланови породице раније евидентирани због различитих кривичних дјела.

Четири породична савеза под лупом

Према подацима Криминалистичке полиције Саске (ЛКА), у ширем подручју Лајпцига између 700 и 1.000 људи повезује се са сиријским клановским миљеом, а истражиоци посебну пажњу посвећују четирима великим породичним савезима, док је око 130 особа из тог окружења већ познато полицији због кривичних дјела.

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Посебно се издваја породица са више од 60 чланова, чији је главни члан отац најмање 32 дјеце, од којих су нека већ одрасла и имају властиту дјецу, а полицији је познато и најмање 25 његових унучади која живе у Саској.

"Готово двије трећине чланова уже породице у прошлости је привукло пажњу полиције због кривичних дјела, неки и више пута, док се број регистрованих кривичних дјела мјери стотинама", рекао је Раико Мертинс, руководилац одјељења за организовани криминал при ЛКА Саске, наводећи да су поједини чланови повезивани и са тешким насилним и кривичним дјелима у вези са дрогом.

Од дроге и насиља до социјалних превара

Према информацијама које су њемачки медији пренијели позивајући се на ЛКА, спектар кривичних дјела у клановском миљеу обухвата насиље, трговину наркотицима, прање новца, пореске прекршаје, кријумчарење миграната, фалсификовање докумената и различите врсте превара, укључујући злоупотребе социјалних давања.

Саске власти су због развоја таквих структура још 2023. формирале посебну "Таск Форце Цлан", у којој сарађују ЛКА, савезна полиција, пореске службе, царина и други органи, а од њеног оснивања спроведено је око 40 већих акција.

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Тврдња о 100.000 евра дјечијег додатка није потврђена

Дио медија и политичких објава тврдио је да породица годишње прима око 100.000 евра дјечијег додатка, али за такву тврдњу нема потврде надлежних органа, а износ је, према доступним провјерама чињеница, добијен једноставним множењем њемачког дјечјег додатка са укупним бројем од 32 дјеце.

Такав обрачун не доказује стварну исплату јер су нека од 32 дјеце већ одрасла и имају властиту дјецу, док право на њемачки Киндергелд зависи од старости и других законских услова, па се тврдња да овај мушкарац годишње добија око 100.000 евра не може представити као утврђена чињеница.

Њемачки медији ипак наводе да се за ову велику породицу исплаћују десетине хиљада евра дјечјег додатка годишње, али прецизан износ који породица заиста прима није јавно потврђен.

(Феникс)

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Тагови :

Лајпциг

истрага

породица

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