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Од овог броја стаје мозак: Нећете вјеровати колико милијардера постоји

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:50

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Новац еври
Фото: Pixabay

Број милијардера широм свијета достигао је рекордних 3.795 до краја 2025. године, док је њихово укупно богатство достигло рекордних 15,1 билион долара, саопштила је компанија за анализирање глобалних финансија "Алтрата".

"Раст од 8,2 одсто био је највећи у посљедњих пет година, пошто су раст тржишта акција, монетарни подстицаји и инвестициона помама око вјештачке интелигенције подстакли значајан раст богатства најбогатијих", наводи се у извјештају компаније, преноси "Срна".

Укупно 287 људи постали су милијардери за само годину дана, док је њихов број у посљедњој деценији повећан за готово 60 одсто.

"Укупно богатство милијардера достигло је 15,1 билион долара у 2025. години, што представља међугодишњи раст од 12,8 одсто", наведено је у извјештају.

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Тагови :

Милијардери

Богатство

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