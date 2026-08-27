Пореска управа: Наплата јавних прихода Српске удвостручена, дуг преполовљен

Аутор:АТВ редакција
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Пореска управа Републике Српске посљедњих година биљежи завидне резултате рада, који потврђују снажну стабилизацију домаћих јавних финансија и очигледну промјену у области пореске дисциплине.
Према званичним подацима Пореске управе Републике Српске, наплата јавних прихода у Републици Српској данас је дупло већа него прије неколико година, док је истовремено порески дуг и више него дупло мањи, у односу на раније године. Тако је наплата јавних прихода Српске у 2016. години износила је 2,164 милијарде КМ, док је 2025. године била двоструко већа и износила је 4,459 милијарди КМ.
Слично је и код стања пореског дуга који је на крају 2020. године био на нивоу од 1,308 милијарди КМ, али је тај дуг одлучним и правовременим активностима Пореске управе Републике Српске и њеног руководства, у задњих неколико година сведен на око 638 милиона КМ, са тенденцијом даљег смањења.
Резултат је ово свеобухватних реформи које годинама уназад проводи Пореска управа Републике Српске, реформи у процесу дигитализације, увођења новог система е-фискализације, али свакако не треба заборавити значај правовременог провођења активности Пореске управе на контроли, те редовној и принудној наплати прихода, односно значај нулте толеранције према сивој економији коју управо има и проводи Пореска управа Српске.
Наиме, док је прије непуну деценију годишња наплата по основу директних пореза и доприноса биљежила знатно скромније износе, каса јавних прихода данас константно обара рекорде. Подаци Пореске управе Републике Српске, које објављују у јавности сваког мјесеца на један врло транспарентан начин, показују да се тренд снажног раста наставља из мјесеца у мјесец, и из године у годину, док је тај раст нарочито изражен у посљедњих шест-седам година.
Економисти са којима смо разговарали истакли су да дупло већа наплата јавних прихода у односу на раније године није дошла само као посљедица инфлаторних кретања, већ првенствено због ширења пореске базе, раста привредних активности, повећања плата и сузбијања сиве економије.
Паралелно са растом прихода, активности Пореске управе Српске и њеног руководства довеле су до тога и да дугогодишњи порески дуг, који је годинама оптерећивао привреду и буџет, буде истопљен. До тога није било лако доћи, али је Пореска управа Републике Српске строгом и правичном контролом и принудном наплатом, увођењем електронских услуга, те довођењем пореских обвезника у позицију да немају другог избора него да редовно сервисирају текуће обавезе, успјела преполовити износ укупног пореског дуга у задњих пет-шест година.
Директор Пореске управе Републике Српске, Горан Маричић, који је други мандат на челу ове успјешне институције, истакао је да стабилан раст наплате јавних прихода показује да Српска има све снажнију основу за стабилност јавних финансија.
„Кључ успјеха је у модернизацији. Прелазак на дигитално пословање и електронску комуникацију са обвезницима смањио је простор за утају пореза, док је савјест грађана и привредника подигнута на знатно виши ниво. Једноставно речено, са дупло већим приходима и преполовљеним дугом, Република Српска данас шаље јасну поруку стабилности и економске зрелости, остављајући иза себе период хроничних пореских дуговања и несигурности“, поручио је Маричић.
Према његовим ријечима, овакви фискални показатељи пружају Влади Републике Српске чврст ослонац за несметано финансирање свих буџетских обавеза, редовну исплату и повећање пензија, стабилност здравственог и социјалног система, те реализацију капиталних инфраструктурних пројеката.
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