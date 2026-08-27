Бомба из Другог свјетског рата пронађена у кромпирима у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Бомба из Другог свјетског рата, дуга око 40 центиметара, доспјела је међу кромпир и прошла кроз постројење за сортирање и прање у фабрици у Анкуму, у Доњој Саксонији, пре него што су је запослени приметили на транспортној траци, објавио је данас Шпигел.
Полиција је навела да је експлозивну направу покупила машина за сакупљање кромпира и однијела на фарму. Запослени у фабрици примјетили су необичан предмет на транспортној траци и позвали хитне службе. Јединица за деактивирање бомби детонирала је бомбу.
Неколико кућа је евакуисано, а становници су привремено морали да напусте домове, пише Танјуг.
У другом инциденту у Гоху на Доњој Рајни, 16-годишњак је лакше повређен када је експлодирао метак који је пронашао детектором метала на пољу. Према наводима полиције, тинејџер је пронашао и подигао метак, након чега је експлодирао. Није утврђено да ли муниција потиче из Другог свјетског рата или је новијег датума.
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Полиција је упозорила грађане да пронађену муницију не дирају, већ да о свему обавесте надлежне службе.
У Берлину је синоћ успјешно деактивирана авионска бомба тешка 100 килограма, пронађена у бродском каналу у округу Нојкелн. Због операције је било евакуисано око 5.600 домаћинстава, а око мјеста проналаска била је успостављена зона искључења у пречнику од 500 метара. Детонатор бомбе је одвојен и уништен, након чега је полиција саопштила да више нема опасности и укинула све кордоне. Евакуација је трајала дуже него што је очекивано због неколико установа за његу које су се налазиле унутар зоне искључења.
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