Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки финансијски регулатор БаФин затражио је од регионалне банке „Фолксбанк Келн Бон“ информације о кредиту којим је 2021. године финансирана куповина једног од највећих бордела у Европи, рекао је Ројтерсу извор упознат са случајем.
„Фолкс банк Келн Бон“ одобрила је кредит кинеском инвеститору Ху Јингу за куповину колнског бордела „Паша“.
Проституција је у Њемачкој легална. Банка је у јулу ангажовала адвокатску канцеларију како би независно истражила трансакцију, укључујући питање да ли је један од чланова управе можда лично имао користи од посла. Појединости о кредиту нису објављене.
„Фолкс банк Келн Бон“ није жељела да коментарише истрагу Ба Фина. Поручили су да члана управе сматрају невиним док се не утврде све околности те да ће до завршетка провјере бити на одсуству.
Адвокат Маркус Лехмкуехлер рекао је Ројтерсу да заступа члана управе Јиргена Нојтгенса, који ту функцију обавља од 2018. године.
Међу његовим одговорностима су пословни клијенти, приватно банкарство и управљање ризницом. Лехмкуехлер је рекао да његов клијент одбацује било какву недопуштену радњу. Није желио да коментарише да ли је Нојтгенс био у контакту с регулатором.
Према извору упознатом са случајем, Ба Фин истражује могућност да је Нојтгенсу исплаћена провизија повезана с кредитом. Ројтерс није успио да утврди коме је наводна провизија исплаћена ни због чега.
„Мој клијент ни у једном тренутку није примио никакву уплату“, написао је Лехмкуекслер у одговору на Ројтерсова питања.
Додао је да очекује да ће истрага показати како су оптужбе против његовог клијента неутемељене. Банка је интерну истрагу покренула након извјештаја њемачких медија о кредиту.
Њемачке „Фолкс банкен“ су задружне банке у власништву својих чланова и важан су дио финансијског система највеће европске привреде. Ријетко одобравају кредите страним инвеститорима, а банке генерално избјегавају пословање које би могло нарушити њихов углед.
Кинески инвеститор Ху Јинг, чије се име наводи у документима компаније, није одговорио на Ројтерсове поруке послате на број телефона наведен у тим документима.
Његов адвокат у Њемачкој рекао је да нема назнака да се против власника или управитеља некретнине води истрага.
Управитељ „Паше“ Андре Винстрот, који води бордел откако је поново отворен након Хуове куповине, рекао је да његова компанија изнајмљује простор и да нема везе с кредитом.
Ројтерс није могао независно да потврди те наводе.
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