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Очекује се да Јужна Кореја од „ТикТока” заради 25 милијарди евра до 2030. године

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:56

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Тик Ток
Фото: pexels/Solen Feyissa

ТикТок би привреди Јужне Кореје требало да донесе зараду од 40 билиона вона, односно 25 милијарди евра до 2030. године, објављено је данас у извјештају те компаније.

Како се очекује, допринос јужнокорејској привреди требало би да буде остварен путем промоције јужнокорејске културе, познате и као "К-културе".

Извјештај, који су заједно објавили ТикТок и глобална консултантска фирма Кирни, у анкети је обухватио је 3.300 потрошача старости од 16 до 49 година у десет земаља и пружио квантитативну анализу како је заједница обожавалаца корејске поп музике, створена на ТикТоку, утицала на локалну економију и њене главне индустрије.

"ТикТок не само да појачава глобално интересовање за К-културу, већ је у великој мјери допринио стварној куповини производа повезаних са К-културом", рекао је Чунг Тае-хван, партнер у јужнокорејском огранку фирме Кирни.

Према истраживању, 88 одсто корисника је рекло да им је ТикТок помогао да открију корејску културу, док је 69 одсто рекло да им је склоност ка њој порасла након коришћења платформе.

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Више од половине, односно 55 одсто, рекло је да је купило корејске производе након што је конзумирало садржај о корејској култури на ТикТоку.

Очекује се да ће економски утицај ТикТока на Јужну Кореју порасти за 29 одсто, са 31,3 билиона вона ове године на око 40,6 билиона у 2030. години, наводи се у извјештају.

Изражено у еврима, у питању је повећање са 19 на 25 милијарди, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Тик Ток

Јужна Кореја

Зарада

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