Обустављени процеси обрађивања виза

Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа обуставила је процесе обрађивања виза за имигранте у амбасадама широм свијета, како би се организовало обучавање конзуларних службеника да детаљно обраде подносиоце захтјева којима је можда потребна помоћ америчке владе, јавио је лист "Фајнаншел тајмс", позивајући се на неименоване изворе.
Према писању листа, подносиоци захтјева којима је био заказан интервју у амбасадама и конзулатима САД добили су обавјештење путем мејла да се њихов интервју одгађа и да ће касније бити обавијештени о новим датумима.
Из Стејт департмента се нису огласили у вези с тим када ће бити организовани интервјуи са подносиоцима захтјева, пише ТАСС.
Представници Стејт департмента рекли су да је глобална иницијатива обуке за службенике у амбасадама и конзулатима САД покренута како би службеници могли да осигурају да они који добију визе не буду терет друштву и да се не ослањају на државну помоћ која је резервисана за америчке држављане којима је већ потребна.
Стејт департмент је у јануару ове године суспендовао издавање виза за држављане 75 земаља, преноси Срна.
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