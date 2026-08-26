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У Сунчевом систему можда има још планета?

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 10:13

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Фото: Pexel/ Zelch Csaba

У Сунчевом систему би могле да буду откривене нове планете, а највјероватнији кандидат је хипотетичка Девета планета, чије је постојање теоретски израчунато, изјавио је Јевгениј Бурмистров, стручњак за астрономију на Политехничком универзитету у руском граду Перму.

„Званично, тренутно постоји осам планета у Сунчевом систему. Откриће нових планета у Сунчевом систему је сасвим могуће, само још не знамо да ли такви објекти постоје. Након открића великог броја тијела иза Нептуна, постало је јасно да је спољашњи Сунчев систем много сложенији него што се раније мислило“, рекао је Бурмистров.

Како каже, управо је откриће таквих објеката, укључујући патуљасту планету Ериду 2006. године довело до ревизије дефиниције планете и промене статуса Плутона.

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„Тренутно је најпознатији кандидат хипотетичка Планета Девет. Њено постојање сугерише необично понашање неких веома удаљених објеката Кајперовог појаса. Њихове орбите изгледају као да су груписане на одређени начин, а једно могуће објашњење би могао бити гравитациони утицај још увијек непознате масивне планете“, објаснио је научник.

Према његовим ријечима, маса ове планете, ако постоји, могла би бити приближно пет до десет пута већа од Земљине, а потпуни круг око Сунца би јој трајао 10-20 хиљада година.

Међутим, нико још није директно посматрао ову планету, а њено постојање остаје теоретско, наводе Риа новости.

(спутник србија)

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Тагови :

планета

звијезде

Свемир

Сунчев систем

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