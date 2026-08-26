На мјесту средњовијековне битке у Пољској пронађено десет сребрних новчића старих више од 600 година

Аутор:АТВ редакција
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Археолози су на мјесту средњовијековне битке код Гринвалда, у сјевероисточној Пољској, пронашли десет сребрних новчића из 15. вијека, који су били разбацани на већој удаљености један од другог.
Налаз је откривен током археолошких ископавања и истраживања уз помоћ детектора метала у близини села Стембарк, на мјесту чувене Битке код Гринвалда, саопштио је локални музеј.
Директор Музеја битке код Гринвалда Шимон Дреј рекао је да распоред новчића указује на могућност да су испали из торбице некога ко је бјежао са бојишта.
„Изгледа као да је неко бјежао са бојишта са поцепаном торбицом и успут губио новчиће“, рекао је Дреј.
Новчићи су пронађени на дубини од око 20 центиметара и ријеч је о прашком грошу, сребрном новцу који је био широко распрострањен у Европи током 15. вијека. Седам новчића је сачувано у цјелости, док су три оштећена.
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Због њихове широке употребе у Европи у то вријеме, није могуће утврдити да ли су припадали припадницима Тевтонског реда или пољско-литванским војницима.
Битка код Гринвалда одиграла се 15. јула 1410. године, када су се удружене снаге Краљевине Пољске и Велике кнежевине Литваније сукобиле са Тевтонским витезовима, германским вјерским редом који се сматрао једном од најмоћнијих војних сила на свијету тог времена.
Побједа пољско-литванске војске сматра се једном од најзначајнијих војних побједа у пољској историји.
Новчићи ће бити конзервирани, а потом би требало да буду изложени у Музеју битке код Гринвалда.
Током 13 сезона археолошких истраживања на мјесту битке пронађено је готово 1.500 предмета.
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