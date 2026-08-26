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Дјеца украла ауто вриједан 220.000 долара, па изазвала саобраћајну несрећу! Погинули бака и њен партнер

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:32

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Група тинејџера из Њу Џерсија наводно је украла луксузни теренац вриједан 220.000 долара и сатима бјежала од полиције, прије него што се возило директно сударило са другим аутомобилом. У несрећи су погинули бака и њен дугогодишњи партнер.

Четворица тинејџера наводно су у раним јутарњим сатима у суботу украла Мерцедес Г класе из 2024. године и кренула у вожњу која се завршила трагедијом. Док су покушавали да побјегну од полиције, нешто прије 8 часова закуцали су се у Хјундаји, објавио је Њ.цом.

Младићи су великом брзином возили супротном страном коловоза када су у близини раскрснице Руте 50 и Треће улице у Мејз Ландинг-у ударили у Хјундаји. Од силине удара аутомобил је одбачен и завршио је у оближњој бензинској станици, саопштило је тужилаштво округа Атлантик.

У судару су погинули путници из Хјундаија, Роберт Бар млађи (54) и Алис Стилвел (67), обоје из Ег Харбор Тауншипа, навели су тужиоци.

Стилвел је описана као вољена мајка и бака, док је Бар био њен дугогодишњи партнер, наводи се у ГоФундМе кампањи покренутој како би се прикупио новац за трошкове сахране.

Тинејџери су из олупине изашли углавном без повреда и покушали да побјегну, али су убрзо ухапшени, саопштиле су власти.

Краљево мјесто несреће.

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Полиција је украдени ауто пратио још од око 3.40 ујутру у оближњем Лонгпорту, када је возило великом брзином прошло поред полицајца који је покушао да га заустави.

Полицајци из Хамилтон Тауншипа касније су уочили возило и кренули у потјеру око 7.45, али су неколико минута прије судара изгубили аутомобил из вида, саопштило је тужилаштво.

Нејшон Браун (18) и још тројица тинејџера, чија имена нису објављена јер су малољетни, оптужени су за завјеру ради извршења тешког напада, неовлашћено коришћење возила и бјекство од полиције након смртоносне несреће, наводи се у судским документима.

Није познато који од тинејџера је у тренутку судара био за воланом.

Информације о адвокату који заступа Брауна и тројицу осталих тинејџера за сада нису доступне.

(телеграф)

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Тагови :

мерцедес

Дјеца

Ауто

Саобраћајна несрећа

Полиција

Њу Џерзи

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