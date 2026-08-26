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Ужас: Најмање 13 новорођенчади погинуло у пожару у болници након експлозије клима уређаја

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 06:46

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Најмање 13 дјеце, углавном новорођенчади, погинуло је у пожару који је избио на гинеколошком одјелу највеће болнице у главном граду Пакистана, Исламабаду.
Фото: Таnjug/AP Photo/Anjum Naveed

Најмање 13 дјеце, углавном новорођенчади, погинуло је у пожару који је избио на гинеколошком одјелу највеће болнице у главном граду Пакистана, Исламабаду.

Трагедија се догодила у Одјелу за новорођенчад у оквиру Државног института за медицинске науке (ПИМС). Према првим информацијама спасилачких служби, узрок пожара највјероватније је експлозија компресора клима-уређаја унутар просторије у којој су боравиле бебе.

Спасилачке екипе успјеле су из пожара извући само једно дијете, док се неколико беба налази у критичном стању. Надлежни упозоравају да би црни биланс могао додатно порасти у наредним сатима.

Главни комесар Исламабада Сохаил Асхраф потврдио је да је дојаву о пожару запримио нешто прије 7 сати ујутро по локалном времену. Спасилачке и ватрогасне екипе убрзо су изашле на терен и успјеле ставити ватрену стихију под контролу.

Државна болница ПИМС један је од највећих медицинских комплекса у граду, чија је мисија образовање медицинског кадра и пружање здравствених услуга према међународним стандардима.

Пожари у пакистанским здравственим установама нису ријеткост. Државне болнице у овој земљи годинама се суочавају с проблемом застарјелих и нефункционалних електричних инсталација које често доводе до оваквих несрећа.

Истрага о тачним околностима ове трагедије је у току.

(Кликс)

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Тагови :

Пакистан

Експлозија

ватра

Новорођенче

болница

трагедија

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