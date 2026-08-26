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У лобањи пронађен досад непознати орган: Да ли ће се рак мозга лијечити убризгавањем гела?

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:24

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Рендгенски снимак мозга
Фото: pexels/MART PRODUCTION

Научници су у лобањи открили досад непознати имуни орган који дјелује као прва линија одбране у борби против тумора мозга.

Истраживачи Медицинског факултета Универзитета Вашингтон у Сент Луису идентификовали су посебне структуре у коштаној сржи лобање. Оне функционишу попут безбједносних станица и центара за обуку имуних ћелија, омогућавајући тијелу да брзо реагује на ране стадијуме рака мозга. Резултати ове студије објављени су у научном часопису Nature.

„Ово откриће показује да коштана срж лобање није само коштани оквир, већ у себи скрива досад непознате центре за одбрану мозга. То мијења начин на који посматрамо имуни систем и отвара потпуно нове могућности за лијечење тумора и других болести мозга“, изјавио је др Џонатан Кипнис, водећи аутор студије, пише Science Alert.

„Тренажни кампови на линији фронта“

Научници су досад вјеровали да је имуни систем мозга потпуно одвојен од остатка тела. Међутим, новија истраживања показују да између њих постоји директна веза.

Користећи посебне свјетлеће протеине, истраживачи су уочили минијатурне канале који воде директно из можданог ткива у коштану срж лобање. На крају тих канала открили су структуре које функционишу попут „тренажних кампова“ за одбрамбене Б-ћелије.

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Имуне ћелије се у овим стаништима убрзано умножавају, обучавају за препознавање опасности и шаљу директно у борбу против болести. Будући да се налазе у самој лобањи, ове ћелије не морају да путују из удаљених дијелова тијела, већ реагују тренутно.

Револуционарни резултати у тестирању на мишевима

Истраживање је за сада спроведено на мишевима обољелим од глиома, изузетно агресивног облика рака мозга. Мишеви којима су научници оштетили ове имуне структуре у лобањи имали су знатно агресивније туморе и краћи животни вијек. Мишеви који су добили терапију за јачање имуних ћелија у лобањи успјешно су се изборили с раком и живјели су знатно дуже.

Терапија је примјењена помоћу посебног гела убризганог испод коже главе, што је изузетно важно јер је ријеч о знатно блажем поступку у односу на тешке операције мозга.

Шта ово значи за лијечење људи

Иако су експерименти рађени на животињама, научници су указали да постоје јасне назнаке да идентичне структуре постоје и у људској лобањи.

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Уколико се то потврди, медицина би могла да добије потпуно нови приступ лијечењу. Терапије би се могле убризгавати директно кроз кожу главе у ова имуна средишта, чиме би се избјегле опасне операције и смањиле нуспојаве по остатак тијела.

Научници верују да би ово откриће, осим рака мозга, могло да помогне и у развоју лијекова за друга тешка обољења која утичу на мозак, попут Алцхајмерове и Паркинсонове болести, пише портал Science Alert.

(спутник србија)

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Тагови :

лијечење

мозак

Лобања

тумор на мозгу

наука

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