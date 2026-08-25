Лети брзином од 25.000 километара у секунди: „Ово никад раније није виђено“

Аутор:АТВ редакција
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Међународна научна колаборација GRAVITY открила је најбржу звијезду до сада примјећену у Млијечном путу. Креће се брзином већом од 25.000 километара у секунди и кружи око супермасивне црне рупе Стријелац А у центру галаксије.
Резултати истраживања објављени су у журналу Натуре, а откриће је остварено на основу посматрања телескопа Европске јужне опсерваторије у пустињи Атакама у Чилеу, пренела је Анса.
Звијезда, названа С301, кружи око Стрелца А по веома уској орбити која траје 8,7 година, а црној рупи се приближава на удаљеност око 12 пута већу од растојања Земље од Сунца, саопштио је Институт за ванземаљску физику Макс Планк у Њемачкој.
"Оно што је посебно код ове звијезде јесте то што кружи око Стрелца А у веома уској орбити, за само 8,7 година, и приближава се црној рупи на удаљености само 12 пута већој од оне између Земље и Сунца. Ово никад раније није виђено", рекао је Феликс Манг из Института Макс Планк за ванземаљску физику у Гарксингу у Њемачкој, један од аутора студије.
С301 се креће око 1.000 пута брже од Земље око Сунца и око 100.000 пута брже од путничког авиона. Звезда пролази поред црне рупе на удаљености сличној оној између Сатурна и Сунца. Један од научно најзначајнијих аспеката открића је то што звезда пролази довољно близу црне рупе да на њу утичу ефекти њене ротације. Због тога би могла да послужи као својеврсна сонда за проучавање динамике црних рупа.
Према теоријским моделима, црне рупе имају сопствену ротацију која повлачи и деформише простор-време.
"Са овом звездом се надамо да ћемо у наредних 10 година измерити ротацију црне рупе. Први пут бисмо могли директно да измеримо ротацију масивне црне рупе, што би представљало фундаментални тест Ајнштајнове теорије", рекао је Стефан Гилесен, коаутор студије из Института Макс Планк.
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