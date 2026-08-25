Одређен притвор сарадници Владимира Зеленског

Аутор:АТВ редакција
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Врховни антикорупцијски суд Украјине одредио је притвор бившој замјеници шефа кабинета украјинског предсједника, Ирини Мудрој, у трајању од 60 дана, уз могућност плаћања кауције од око 385.000 евра.
„Петиција се дјелимично усваја да се осумњиченој Мудрој Ирини Романивни одреди превентивна мјера у виду притвора у трајању од 60 дана“, саопштио је истражни судија, који је додао да се Мудрој одреди и кауција у износу од 20 милиона гривни, пренио је Укринформ.
Уколико положи кауцију, Мудра ће морати да се одазива на сваки позив детектива Националног антикорупцијског бироа Украјине (НАБУ) и тужиоца Специјализованог антикорупцијског тужилаштва (САП), да без дозволе не напушта Кијев и Кијевску област и да пријави промјену пребивалишта.
Такође ће морати да избјегава комуникацију са оштећенима, свједоцима и другим осумњиченима у кривичним поступцима, да не посјећује просторије компанија „Будмонтажсервис“ и „Философија Девелопмент“, као и да преда документа за путовање у иностранство и носи електронски уређај за праћење.
На питање новинара да ли има новца за кауцију, Мудра је након рочишта рекла да ће „покушати“ да пронађе новац, јер има „много пријатеља и много контаката“.
НАБУ и САП су 19. августа саопштили да су против више званичника поднесене пријаве због сумње на прање новца стеченог криминалним путем.
Предсједник Украјине Владимир Зеленски разријешио је Мудру 19. августа са функције замјенице шефа његовог кабинета.
Мудра је касније изјавила да је сама поднијела оставку, преноси Танјуг.
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