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Унапређење спорта у школама у Српској

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 10:57

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске почиње реализацију пројекта "Сигурни спортски кораци у школи" који има за циљ унапређење спорта у школама, те је Влада Републике Српске за 187 основних школа у Српској обезбиједила спортску опрему за шта је издвојено око 200.000 КМ, речено је у Бањалуци на конференцији за новинаре представника овог министарства.

Помоћник министра за спорт Данијела Ћапин рекла је да желе да створе услове за дјецу да могу правилно да тренирају, буду активни и заволе спорт.

"Физичка активност није само питање спорта, већ здравља, правилног развоја и будућности наше дјеце. Желимо да сваком дјетету пружимо могућност за бављење спортом", истакла је Ћапинова.

Координатор пројекта Бојан Божић рекао је да ће пројекат обухватити ученике од првог до петог разреда која ће бесплатно моћи да се баве спортом у својим школама.

"Ово је посебно важно за дјецу у руралним и мањим срединама гдје нема много спортских клубова и могућности да се дјеца организовано баве спортским активностима. Осим тога, овим пројектом ће се подићи настава физичког васпитања", рекао је Божић.

Он је додао да ће до краја године бити реализован као пилот пројекат, који би наредне године требало да уђе у систем образовања, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Република Српска

спорт

Министарство породице

Данијела Ћапин

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