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Влада Српске у ватрогасно-спасилачке јединице уложила више од 20 милиона

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:22

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске преко Републичке управе цивилне заштите у протекле три године уложила је више од 20 милиона КМ у територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, а Републичка управа цивилне заштите преко разних пројеката ће издвојити више од три милиона КМ у ове јединице, изјавио је вршилац дужности директора Републичке управе Цивилне заштите Борис Трнинић.

Трнинић је демантовао наводе појединих медија да се улаже у веће градове ближе Бањалуци, а да је заборављена Херцеговина, истичући да ће ове године град Требиње добити и територијално ватрогасно-спасилачке јединице и добровољно ватрогасно друштво, два "пикап" возила са опремом за гашење на неприступачним теренима, док ће се сљедеће године ићи у преговоре за набавку љестви чија цијена је више од два милиона КМ.

"Помогли смо скоро и граду Фочи, Невесињу и Берковићима и мислим да је укупно преко пет милиона марака до сад уложено само у Херцеговину. Тако да не стоји то што неки медији износе неистине, да је заборављена Херцеговина и да се улаже у неке веће градове ближе Бањалуци", рекао је Трнинић новинарима у Источном Сарајеву.

Он је нагласио Републичка управа цивилне заштите не гледа на то гдје је ко или на страначку припадност, већ се искључиво гледа на потребе, те се све ради у координацији са Ватрогасним савезом и Савезом општина и градова Републике Српске.

"У 2024. години 23 локалне заједнице које спадају у ред неразвијених и изузетно неразвијених општина је помогнуто и на закључак једне од сједница Савеза општина и градова је да се и у наредном периоду акценат стави на помагање неразвијених и изузетно неразвијених општина", рекао је Трнинић, преноси Срна.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Ватрогасци

Цивилна заштита РС

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