Ухапшена два бјегунца од правосуђа, спроведени у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Републике Српске ухапсила је А.Б. из Шамца и Р.Б. из Зворника и спровела их на издржавање затворске казне.
”А.Б. је ухапшен по наредби Основног суда у Шамцу, а осуђен је на затворску казну у трајању од једне године због почињеног кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога. Лице је спроведено у Казнено-поправни завод Добој”, саопштила је Судска полиција РС.
Додају да је Зворничанин Р.Б. ухапшен по наредби Основног суда у Зворнику.
”Наведено лице је због почињеног прекршаја осуђено на новчану казну од 800 КМ која је претворена у казну затвора. Лице је спроведено у Казнено-поправни завод Бијељина”, наводи се у саопштењу.
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