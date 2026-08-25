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Ухапшена два бјегунца од правосуђа, спроведени у затвор

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:54

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Ухапшена два бјегунца од правосуђа, спроведени у затвор
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је А.Б. из Шамца и Р.Б. из Зворника и спровела их на издржавање затворске казне.

”А.Б. је ухапшен по наредби Основног суда у Шамцу, а осуђен је на затворску казну у трајању од једне године због почињеног кривичног дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога. Лице је спроведено у Казнено-поправни завод Добој”, саопштила је Судска полиција РС.

Додају да је Зворничанин Р.Б. ухапшен по наредби Основног суда у Зворнику.

”Наведено лице је због почињеног прекршаја осуђено на новчану казну од 800 КМ која је претворена у казну затвора. Лице је спроведено у Казнено-поправни завод Бијељина”, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Бјегунац

потрага

хапшење

Зворник

Шамац

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