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Пожар у Котор Варошу: Страдало 30 оваца и седам коза

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 10:41

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Котор Варош пожар изгорила штала страдале животиње
Фото: Facebook/Naš Kotor Varoš, naša priča

У пожару који је избио на штали у Вранићу страдало је 30 оваца и седам коза.

На интервенцији су, поред припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Котор Варош, као испомоћ учествовали и ватрогасци из Челинца.

У гашењу пожара помогло је и Комунално предузеће „Бобас“, које је на терен упутило своју цистерну.

Ватрогасци Котор Вароша овом приликом захваљују колегама из Челинца и радницима „Бобаса“ на помоћи и колегијалности. У тешким ситуацијама солидарност показује своју праву вриједност, саопштили су на Фејсбук страници Наш Котор Варош, наша прича

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Тагови :

Котор Варош

пожар

страдале животиње

Овце

козе

Ватрогасци

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