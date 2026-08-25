Пожар у Котор Варошу: Страдало 30 оваца и седам коза

Аутор:АТВ редакција
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У пожару који је избио на штали у Вранићу страдало је 30 оваца и седам коза.
На интервенцији су, поред припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Котор Варош, као испомоћ учествовали и ватрогасци из Челинца.
У гашењу пожара помогло је и Комунално предузеће „Бобас“, које је на терен упутило своју цистерну.
Ватрогасци Котор Вароша овом приликом захваљују колегама из Челинца и радницима „Бобаса“ на помоћи и колегијалности. У тешким ситуацијама солидарност показује своју праву вриједност, саопштили су на Фејсбук страници Наш Котор Варош, наша прича
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