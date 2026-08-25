Проваљено у просторије предузећа у Добоју, украдене три циркулационе пумпе

Аутор:АТВ редакција
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Полицијској станици Добој 1 јуче је пријављено да је проваљено у просторије предузећа у Добоју, одакле су украдене три циркулационе пумпе.
У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“, саопштено је из полиције.
Провала је пријављена 24. августа 2026. године, а полиција предузима мјере и радње на проналаску починиоца.
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