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Проваљено у просторије предузећа у Добоју, украдене три циркулационе пумпе

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 09:50

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Полицијској станици Добој 1 јуче је пријављено да је проваљено у просторије предузећа у Добоју, одакле су украдене три циркулационе пумпе.

У току је рад на расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“, саопштено је из полиције.

Провала је пријављена 24. августа 2026. године, а полиција предузима мјере и радње на проналаску починиоца.

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Тагови :

ПУ Добој

Полиција

Крађа

Кривична дјела

Добој

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