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Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 10:40

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Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

Оружане снаге Руске Федерације наставиле су да изводе групне ударе на украјинске луке и пловила која се користе за допремање терета за потребе Оружаних снага Украјине, саопштило је руско Министарство одбране.

"Ноћас су ударним беспилотним летјелицама у луци 'Јужни' погођени теретни брод за расути терет који је у Украјину допремио терет намијењен Оружаним снагама Украјине, као и објекти лучке инфраструктуре који се користе за истовар терета војне намене", истакли су у саопштењу.

Стални представник Русије при УН Василиј Небензја осврнуо се на синоћној сједници Савјета безбједности УН о Украјини на чињеницу да западно оружје стиже у украјинске луке цивилним бродовима.

"Не заваравајте ни себе ни друге – под изговором превоза робе цивилним бродовима, у украјинске луке стиже западно наоружање", рекао је Небензја.

Подсјетимо, за разлику од Оружаних снага Украјине, руска војска гађа искључиво објекте војно-индустријског комплекса.

Припадници руских снага користе високопрецизно оружје копненог базирања и дронове способне да униште било коју мету, како у Кијеву, тако и на цијелој територији Украјине, пише РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

Украјина

Одеса

Руска војна операција 2026

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