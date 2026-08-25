Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Руске Федерације наставиле су да изводе групне ударе на украјинске луке и пловила која се користе за допремање терета за потребе Оружаних снага Украјине, саопштило је руско Министарство одбране.
"Ноћас су ударним беспилотним летјелицама у луци 'Јужни' погођени теретни брод за расути терет који је у Украјину допремио терет намијењен Оружаним снагама Украјине, као и објекти лучке инфраструктуре који се користе за истовар терета војне намене", истакли су у саопштењу.
Стални представник Русије при УН Василиј Небензја осврнуо се на синоћној сједници Савјета безбједности УН о Украјини на чињеницу да западно оружје стиже у украјинске луке цивилним бродовима.
"Не заваравајте ни себе ни друге – под изговором превоза робе цивилним бродовима, у украјинске луке стиже западно наоружање", рекао је Небензја.
Подсјетимо, за разлику од Оружаних снага Украјине, руска војска гађа искључиво објекте војно-индустријског комплекса.
Припадници руских снага користе високопрецизно оружје копненог базирања и дронове способне да униште било коју мету, како у Кијеву, тако и на цијелој територији Украјине, пише РТ Балкан.
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