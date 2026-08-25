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Трнинић: Успоставити ватрогасну службу у Власеници

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:24

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Пожар у Требињу.
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић изјавио је да ће на данашњем састанку са начелником Влсенице Мирославом Краљевићем и представницима Ватрогасног савеза Српске разговарати о успостављању ватрогасне службе у овој општини.

Трнинић истиче да је јако битно да и општина Власеница има професионалну ватрогасно-спасилачку јединицу.

"Ту смо данас да ријешимо један од низа проблема које имамо у ватрогаству у Републици Српској", рекао је Трнинић новинарима у Источном Сарајеву.

Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић рекао је да је неопходна ватрогасна јединица коју би чинили храбри и оспособљени људи спремни да реагују у најкритичнијим ситуацијама, преноси Срна.

"Ми, у суштини, имамо одређену опрему, фактички и људство, а потребно је само то формално-правно каналисати и даље неће бити проблема", нагласио је Краљевић.

Краљевић је поручио да је најважније да се помогне становништву када је потребно.

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Предсједник Ватрогасне службе Републике Српске Горан Стојаковић истакао је да ће

Ватрогасни савеза урадити све оно што је до њих да едукују и обуче будуће ватрогасце у оквиру те нове ватрогасно-спасилачке јединице.

Стојаковић наглашава да се без организоване ватрогасно-спасилачке службе

не може ни очекивати адекватна заштита становништва и њихове имовине, тако да је овај састанак први корак ка рјешавању овог проблема.

"Пружићемо максималну подршку руководству општине Власеница", рекао је Стојаковић.

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Тагови :

пожар

Власеница

Борис Трнинић

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