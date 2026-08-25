Пожар у селу Врановина код Фоче локализован

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у селу Врановина код Фоче, на граници са Црном Гором ноћас је локализован, изјавио је за РТРС Владан Радовић, старјешина Територијално ватрогасне јединице Фоча.
Екипе су на терену и даље, дежурају како се пожар поново не би распламсао.
Подсјетимо, у овом пожару изгорјеле су двије куће и више помоћних објеката. Није било повријеђених лица.
(РТРС)
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