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Пожар у селу Врановина код Фоче локализован

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:30

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Врановина код Фоче пожар гори кућа ватра
Фото: RTRS

Пожар у селу Врановина код Фоче, на граници са Црном Гором ноћас је локализован, изјавио је за РТРС Владан Радовић, старјешина Територијално ватрогасне јединице Фоча.

Екипе су на терену и даље, дежурају како се пожар поново не би распламсао.

Подсјетимо, у овом пожару изгорјеле су двије куће и више помоћних објеката. Није било повријеђених лица.

(РТРС)

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Тагови :

Фоча

пожар

локализован пожар

ватра

Ватрогасци

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