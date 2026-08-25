Logo

Шта се дешава? Амерички војни авион слетио у Москву, огласио се Кремљ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 12:03

Коментари:

0
Шта се дешава? Амерички војни авион слетио у Москву, огласио се Кремљ
Фото: АТВ

Амерички војно-транспортни авион, „боинг“ C-17A „глоубмастер III“, слетио је на московски аеродром „Внуково“.

Авион је полетео са ваздухопловне базе „Ендрјуз“ код Вашингтона и стигао је у Ригу 23. августа, пише Спутњик.

Кремљ: Немамо информације

Коментаришући ову вијест, портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да Кремљ нема информације у вези са америчким војно-транспортним авионом који је слетио у Москву.

Он је додао да за ову недјељу нису планирани никакви сусрети са представницима америчке администрације.

Из ове базе полећу предсједнички авиони и авиони других високих владиних званичника САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кремљ

војни авион

Дмитриј Песков

Москва

Русија

Америка

Коментари (0)

Више из рубрике

Моџтаба Хамнеи на састанку са сарадницима

Свијет

Објављен снимак Моџтабе Хаменеија након мјесеци скривања од јавности

2 ч

0
Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

Свијет

Нови удари на украјинске луке: Објављено шта су све погодиле руске снаге

2 ч

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.

Свијет

Одређен притвор сарадници Владимира Зеленског

3 ч

0
Тихо је поринута "подморница судњег дана"

Свијет

Тихо је поринута "подморница судњег дана"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

Алармантно у Тулима, ватра се приближава кућама

13

18

Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

13

17

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

13

13

Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

13

10

Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима