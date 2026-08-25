Шта се дешава? Амерички војни авион слетио у Москву, огласио се Кремљ

Аутор:АТВ редакција
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Амерички војно-транспортни авион, „боинг“ C-17A „глоубмастер III“, слетио је на московски аеродром „Внуково“.
Авион је полетео са ваздухопловне базе „Ендрјуз“ код Вашингтона и стигао је у Ригу 23. августа, пише Спутњик.
Коментаришући ову вијест, портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да Кремљ нема информације у вези са америчким војно-транспортним авионом који је слетио у Москву.
Он је додао да за ову недјељу нису планирани никакви сусрети са представницима америчке администрације.
Из ове базе полећу предсједнички авиони и авиони других високих владиних званичника САД.
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