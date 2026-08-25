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Објављен снимак Моџтабе Хаменеија након мјесеци скривања од јавности

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:22

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Моџтаба Хамнеи на састанку са сарадницима
Фото: X / Fars News Agency

Ирански државни медији објавили су архивски видео-снимак новог врховног вође Ирана Моџтабе Хамнеија, тврдећи да је настао прије него што је преузео највишу функцију у земљи.

На снимку се види Хамнеи током састанка како се обраћа присутнима. Видео је објављен у понедјељак, 24. августа, а његово појављивање привукло је посебну пажњу јер се нови врховни вођа од преузимања функције у марту није појављивао у јавности.

Моџтаба Хамнеи преузео је функцију након смрти свог оца и претходног врховног вође Ирана Алија Хамнеија, који је погинуо 28. фебруара, првог дана америчких и израелских ваздушних напада на Иран.

Према наводима високопозиционираних иранских извора, Моџтаба Хамнеи тада је такође повријеђен, укључујући озбиљне повреде лица.

Од његовог повлачења из јавности, ирански државни медији објавили су неколико писаних саопштења која су приписана новом врховном вођи. У једној од порука обећао је освету за смрт свог оца и претходника, док су у другим објављена именовања високих званичника у Револуционарној гарди и иранским оружаним снагама.

Иранске власти до сада нису објавиле детаље о здравственом стању Моџтабе Хамнеија нити су објасниле због чега се мјесецима не појављује пред камерама.

Због тога је објављивање архивског снимка додатно привукло пажњу, посебно у тренутку када међународна јавност помно прати стање и потезе новог иранског руководства.

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Тагови :

Иран

Мојтаба Хамнеи

Америка

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

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