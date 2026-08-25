Кћерка Бруса Вилиса открила чега се плаши након његове дијагнозе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Румер Вилис, глумица и најстарија ћерка Бруса Вилиса и Деми Мур, отворено је говорила о свом здрављу и страху од потенцијалних генетских ризика, посебно након што је њеном оцу дијагностикована фронтотемпорална деменција.
Глумица је открила да је радила генетске тестове који могу да укажу на предиспозицију за развој Алцхајмерове болести. Како признаје, суочавање са резултатима оваквих тестова није увијек лако, посебно када постоји породична историја болести.
“Понекад је застрашујуће добити одговоре. Очигледно је да у мојој породици постоје одређене генетске предиспозиције. Не само деменција, већ су неки чланови моје породице имали рак дојке, док су се други суочавали са различитим здравственим проблемима”, рекла је глумица, преноси Пинк.
Ипак, Румер сматра да је сазнање о потенцијалним здравственим ризицима веома важно, јер омогућава да се на вријеме обрати пажња на здравље и предузму одговарајући кораци.
“Мислим да, када имате информације, то је моћ“, рекла је кроз осмијех.
„Звучи помало као Спајдермен, али када можемо да видимо да смо можда склонији нечему, можемо активно да радимо на смањењу упала у организму, здрављу срца и чему год је потребно”, рекла је Румер.
Глумица је додала да јој савремени здравствени тестови омогућавају да прати различите здравствене показатеље и добијене резултате подијели са својим љекаром.
Сцена
Нове фотографије Бруса Вилиса тјерају сузе на очи: Блиједа сјенка фрајера за којим су лудиле жене
“Дјелује ми као веома једноставан начин да имате информације које можете да подијелите са својим љекаром и кажете: 'Хеј, заправо имам ове податке, тако да не можете да ме убиједите да умишљам оно што ми се дешава“, рекла је глумица.
Румер каже да је и прије очеве дијагнозе настојала да буде проактивна када је ријеч о очувању здравља мозга, здрављу цријева и репродуктивном здрављу.
“Мислим да је здравље једна од оних ствари које узимамо здраво за готово све док га не изгубимо”, рекла је Румер.
Према њеним ријечима, чак и мале промјене које људи уведу у млађим годинама могу дугорочно да имају велики утицај на њихово здравље.
“Ако сада предузмете мале кораке и будете проактивни, можда нећете морати да доживите тако велики пад када остарите”, објаснила је она.
Румер је открила и које је мале промјене увела у свакодневни живот. Међу њима су узимање суплемената, избјегавање парфема, као и чешће кување код куће умјесто наручивања хране. Како је навела, једна од мотивација за ову промјену јесте и забринутост због могуће изложености микропластици из амбалаже за доставу.
“Дјелују безначајно када скролујемо Инстаграмом и гледамо све ствари које би требало да радимо, али оне заиста праве разлику”, рекла је.
Сцена
Удала се ћерка Бруса Вилиса и Деми Мур: Вјенчање у строгој тајности
Румер сматра да је данас готово неопходно активно бринути о сопственом здрављу.
“Ми смо, практично, под сталним нападом у овом свијету у којем живимо. Толико је ствари са којима се непрестано боримо. И мислим да више није права опција да не будемо проактивни када је ријеч о сопственом здрављу - рекла је.
Ипак, њен највећи мотив није само она сама.
“Једна од најважнијих ствари за мене јесте да знам да поступци које предузимам имају утицај не само на мене, већ и на моју кћерку и на моју способност да будем уз њу што је дуже могуће”, поручила је Румер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму