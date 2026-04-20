Супруга Бруса Вилиса открила потресне детаље о његовом стању

20.04.2026 19:16

Глумац Брус Вилис
Фото: brucewillisbw/Instagram/Screenshot

Ема Хеминг Вилис, која је од 2009. године у браку са славним глумцем Брусом Вилисом, говорила је о његовом здравственом стању и потврдила да он више није свјестан своје дијагнозе.

– Благослов и проклетство је то што Брус никада није схватио – никада није повезао да има ову болест. И ја сам заиста сретна због тога. Заиста сам сретна што он то не зна – рекла је.

Како наводи извор за РадарОнлине, Брус Вилис вјерује да је све “нормално”, што додатно показује тежину његове борбе с деменцијом која му, како се описује, “краде живот”.

Посљедица анозогнозије

Ема Хеминг Вилис је објаснила да је глумчев недостатак свијести посљедица анозогнозије, стања у којем мозак није у могућности да препозна властиту болест.

Стручњаци са Клинике у Кливленду истичу да је анозогнозија изузетно честа код Алцхајмерове болести и других неуролошких поремећаја. Иако сама по себи није опасна, може довести до тога да пацијенти одбијају лијечење јер не вјерују да су болесни.

– Људи мисле да је то можда порицање, као када неко не жели да иде код љекара па говори: ‘Добро сам, добро сам’. Али заправо је анозогнозија та која долази до изражаја. То није порицање. Њихов мозак се мијења. То је дио болести – рекла је супруга Бруса Вилиса.

Како је нагласила, глумац је и даље способан да је препозна: “Он је веома присутан, има начин да се повеже са мном и нашом дјецом. То можда није исто као када бисте се повезали са вољеном особом, али је и даље веома лијепо, и даље је веома значајно – једноставно је другачије.”

Додала је и да се породица учи прилагођавати новој ситуацији: “Једноставно научите како да се прилагодите томе и да их упознате тамо гдје су сада.”

Сваки дан нови шок

Ипак, упркос свему, гледати Бруса Вилиса у таквом стању је, како наводи извор за РадарОнлине, “потресно”.

– Чини се да сваки дан постоји нови шок са којим се мора суочити како му се здравље погоршава – наглашено је. Његова неспособност да разумије шта му се дешава, како се додаје, “доводи до срцепарајућих тренутака”.

Подсјетимо, Брус Вилис је у браку са Емом Хеминг Вилис добио кћерке Мејбл и Евелин. Из брака са бившом супругом Деми Мур има кћерке Румер, Скаут и Талулу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

