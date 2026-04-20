Трамп: Мала вјероватноћа да ће примирје са Техераном бити продужено

20.04.2026 18:11

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди" у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да вјероватно неће бити продужења примирја са Техераном и да ће оружане снаге Сједињених Држава, уколико споразум не буде постигнут, наставити са интензивним војним операцијама.

"Врло је мала вјероватноћа да ћу продужити примирје које истиче у сриједу /22. априла/. Уколико се не постигне договор до тада, много бомби ће почети да експлодира", рекао је Трамп одговарајући на питање о продужења примирја са Техераном.

Он је нагласио да неће журити са склапањем лошег споразума са Ираном, јер, како каже, имају све вријеме овог свијета.

Трамп је најавио да ће америчка поморска блокада Ормуског мореуза потрајати док се не потпише споразум.

"Иранци очајнички желе да се мореуз отвори. Не отварам га док се не потпише споразум", рекао је амерички предсједник.

Трамп је раније најавио да америчка делегација путује у Исламабад на мировне преговоре са Ираном.

Амерички амбасадор при УН Мајкл Волц раније је рекао да ће се преговори САД и Ирана наставити и да би се споразум о примирју са Техераном, који истиче 22. априла, могао продужити.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

