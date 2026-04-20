Мађар позвао Кијев да што прије покрене нафтовод ''Дружба''

АТВ

АТВ
20.04.2026 17:10

Петер Мађар
Фото: Таnjug/Robert Hegedus/MTI via AP

Предсједник мађарске странке Тиса Петер Мађар позвао је украјинског предсједника Владимира Зеленског да поново покрене проток нафте кроз нафтовод "Дружба" чим буде функционалан.

Мађар је такође позвао Москву да, по завршетку радова на "Дружби", настави испоруку нафте Мађарској.

Он је додао и да је проширење нуклеарне електране "Пакш" важан и неопходан енергетски пројекат за Мађарску, те да ће нова влада морати да испита услове реконструкције те електране.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Петер Мађар

Мађарска

Володимир Зеленски

Дружба

Нафта

