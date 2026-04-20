Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

АТВ
20.04.2026 16:44

Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.
Фото: Vinícius Vieira ft/Pexels

Шпанско католичко свештенство одговорно је за злостављање више од 3.000 дјеце, пренио је лист "Паис" позивајући се на резултате истраге.

Од покретања истраге 2018. године, број документованих случајева сексуалног злостављања дјеце унутар Католичке цркве у Шпанији порастао је са 34 на 3.081, преноси лист.

У најновијим досијеима које је лист прикупио се налазе подаци о злочинима у Шпанији и 21 свједочење жртава из осам земаља Јужне Америке, са оптужбама против 24 жива и активна припадника католичког свештенства.

Ријеч је о шестом досијеу који је "Паис" саставио у протеклих пет година, а који садржи свједочанства жртава.

Лист је објавио да је прослиједио материјале Ватикану, Шпанској бискупској конференцији и омбудсману за права дјеце, док се Католичка црква није огласила поводом оптужби.

(СРНА)

