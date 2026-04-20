Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шпанско католичко свештенство одговорно је за злостављање више од 3.000 дјеце, пренио је лист "Паис" позивајући се на резултате истраге.
Од покретања истраге 2018. године, број документованих случајева сексуалног злостављања дјеце унутар Католичке цркве у Шпанији порастао је са 34 на 3.081, преноси лист.
У најновијим досијеима које је лист прикупио се налазе подаци о злочинима у Шпанији и 21 свједочење жртава из осам земаља Јужне Америке, са оптужбама против 24 жива и активна припадника католичког свештенства.
Ријеч је о шестом досијеу који је "Паис" саставио у протеклих пет година, а који садржи свједочанства жртава.
Лист је објавио да је прослиједио материјале Ватикану, Шпанској бискупској конференцији и омбудсману за права дјеце, док се Католичка црква није огласила поводом оптужби.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
34 мин0
Свијет
38 мин0
Хроника
44 мин0
Хроника
51 мин0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму