"Пала" породична банда: Варали фирме, па згрнули милионе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одјељења за борбу против корупције, ухапсили су А. Р. (46) и Д. Р. (75) из Крагујевца, због сумње да су извршили кривична дјела превара у обављању привредне дјелатности и оштећење повјерилаца.
У истој акцији ухапшени су и С. Р. (66) и И. Р. (47), такође из Крагујевца, који се сумњиче за кривично дјело оштећење повјерилаца у помагању.
Сумња се да су А. Р. и Д. Р., у својству одговорних лица ПД "Аингор" доо Крагујевац, у периоду од новембра 2024. до средине августа 2025. године, довели у заблуду "Регионалну агенцију за економски развој" из Крагујевца, ПД "Alchemist Factor" доо Београд и "Копаоник" АД Београд, да испоруче робу, пруже услуге и изврше авансна плаћања за грађевинске радове и услуге, која нису извршена.
А. Р. је затим, како се сумња, на основу закљученог лажног уговора о извођењу грађевинских радова са радњом "Аксел КГ", у власништву С. Р., омогућила овој радњи да на основу документације са неистинитим садржајем принудно наплати 8.134.474 динара од ПД "Аингор", на основу неистинитог потраживања.
Хроника
Тежак судар на ауто-путу, има погинулих и повријеђених
Сумња се да је, у периоду док је ПД "Аингор" било у блокади, А. Р. закључила уговор о јемству са MPP "Јединство" из Севојна које је, на основу овог уговора, радњи осумњичене С. Р. исплатило 1.513.920 динара на штету повјерилаца ПД "Аингор" - "Регионалне агенције за економски развој" из Крагујевца, ПД "Alchemist Factor" доо Београд и "Копаоник" АД Београд.
Затим је, како се сумња, неосновано извршила преносе новца са текућег рачуна привредног друштва чије је она одговорно лице на текуће рачуне осумњичених чланова своје породице Д. Р, С. Р. и И. Р. у укупном износу од 3.901.000 динара и, уз њихову помоћ, причинила штету поменутим повјериоцима.
Сумња се да су на овај начин осумњичени за себе и ПД "Аингор" доо Крагујевац прибавили противправну имовинску корист у износу од 13.549.394 динара, а оштећеним привредним друштвима причинили штету од 10.715.821 динар.
А. Р. и И. Р. одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело превара у обављању привредне дјелатности и оштећење повјерилаца, бити приведени надлежном тужилаштву, док ће Д. Р. и С. Р, уз кривичну пријаву за кривично дјело оштећење поверилаца у помагању, такође бити приведени надлежном тужилаштву.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одјељења за борбу против корупције, настављају даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије, пише Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
51 мин0
Свијет
54 мин0
Градови и општине
55 мин0
Хроника
59 мин0
Најновије
16
59
16
57
16
44
16
29
16
25
Тренутно на програму