"Пала" породична банда: Варали фирме, па згрнули милионе

20.04.2026 16:15

Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одјељења за борбу против корупције, ухапсили су А. Р. (46) и Д. Р. (75) из Крагујевца, због сумње да су извршили кривична дјела превара у обављању привредне дјелатности и оштећење повјерилаца.

У истој акцији ухапшени су и С. Р. (66) и И. Р. (47), такође из Крагујевца, који се сумњиче за кривично дјело оштећење повјерилаца у помагању.

Сумња се да су А. Р. и Д. Р., у својству одговорних лица ПД "Аингор" доо Крагујевац, у периоду од новембра 2024. до средине августа 2025. године, довели у заблуду "Регионалну агенцију за економски развој" из Крагујевца, ПД "Alchemist Factor" доо Београд и "Копаоник" АД Београд, да испоруче робу, пруже услуге и изврше авансна плаћања за грађевинске радове и услуге, која нису извршена.

А. Р. је затим, како се сумња, на основу закљученог лажног уговора о извођењу грађевинских радова са радњом "Аксел КГ", у власништву С. Р., омогућила овој радњи да на основу документације са неистинитим садржајем принудно наплати 8.134.474 динара од ПД "Аингор", на основу неистинитог потраживања.

Сумња се да је, у периоду док је ПД "Аингор" било у блокади, А. Р. закључила уговор о јемству са MPP "Јединство" из Севојна које је, на основу овог уговора, радњи осумњичене С. Р. исплатило 1.513.920 динара на штету повјерилаца ПД "Аингор" - "Регионалне агенције за економски развој" из Крагујевца, ПД "Alchemist Factor" доо Београд и "Копаоник" АД Београд.

Затим је, како се сумња, неосновано извршила преносе новца са текућег рачуна привредног друштва чије је она одговорно лице на текуће рачуне осумњичених чланова своје породице Д. Р, С. Р. и И. Р. у укупном износу од 3.901.000 динара и, уз њихову помоћ, причинила штету поменутим повјериоцима.

Сумња се да су на овај начин осумњичени за себе и ПД "Аингор" доо Крагујевац прибавили противправну имовинску корист у износу од 13.549.394 динара, а оштећеним привредним друштвима причинили штету од 10.715.821 динар.

А. Р. и И. Р. одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело превара у обављању привредне дјелатности и оштећење повјерилаца, бити приведени надлежном тужилаштву, док ће Д. Р. и С. Р, уз кривичну пријаву за кривично дјело оштећење поверилаца у помагању, такође бити приведени надлежном тужилаштву.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одјељења за борбу против корупције, настављају даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије, пише Телеграф.рс.

