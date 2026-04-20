Центар за социјални рад Бијељина још увијек без плате за фебруар

Данас је 20. април, а дио запослених у ЈУ Центар за социјални рад Бијељина још увијек није примио плату за фебруар, наводи се у саопштењу Центра.

"Иза нас су Васкрс, школски распуст, бројне породичне и животне обавезе, период који су ови људи изнијели без основног примања. Поставља се питање каква се порука шаље запосленима који свакодневно раде најосјетљивије и најодговорније послове: заштиту жртава насиља у породици и заштиту дјеце, рад са најугроженијим социјалним категоријама становништва, рад са дјецом у ризику и дјецом са потешкоћама у развоју, као и све друге одговорне послове у надлежности Центра", наводе у саопштењу.

Постављају питање да ли је порука да радници своје тешко зарађене личне дохотке треба да остварују искључиво путем суда.

"Недопустиво је да се у 2026. години, у условима рекордно планираног буџета и значајних буџетских прихода, доводи у питање исплата зарађених плата", наводе из Центра за социјални рад Бијељина.

ЈУ Центар за социјални рад Бијељина апелује на надлежне да се хитно изврши исплата фебруарских плата свим запосленима, како би се исправила очигледна неправда и обезбиједила једнака права за све раднике.