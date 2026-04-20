Logo
Large banner

Центар за социјални рад Бијељина још увијек без плате за фебруар

Аутор:

АТВ
20.04.2026 16:04

Коментари:

0
Лого Центара за социјални рад, Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Данас је 20. април, а дио запослених у ЈУ Центар за социјални рад Бијељина још увијек није примио плату за фебруар, наводи се у саопштењу Центра.

"Иза нас су Васкрс, школски распуст, бројне породичне и животне обавезе, период који су ови људи изнијели без основног примања. Поставља се питање каква се порука шаље запосленима који свакодневно раде најосјетљивије и најодговорније послове: заштиту жртава насиља у породици и заштиту дјеце, рад са најугроженијим социјалним категоријама становништва, рад са дјецом у ризику и дјецом са потешкоћама у развоју, као и све друге одговорне послове у надлежности Центра", наводе у саопштењу.

Постављају питање да ли је порука да радници своје тешко зарађене личне дохотке треба да остварују искључиво путем суда.

"Недопустиво је да се у 2026. години, у условима рекордно планираног буџета и значајних буџетских прихода, доводи у питање исплата зарађених плата", наводе из Центра за социјални рад Бијељина.

ЈУ Центар за социјални рад Бијељина апелује на надлежне да се хитно изврши исплата фебруарских плата свим запосленима, како би се исправила очигледна неправда и обезбиједила једнака права за све раднике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Центар за социјални рад

Бијељина

Плата

Фебруар

Радници

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner