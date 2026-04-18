Град Чапљина осудио постављање заставе РБиХ

18.04.2026 16:12

На сахат-кули окачена ратна застава са љиљанима
Град Чапљина оштро је осудио неовлаштено постављање заставе тзв. Републике Босне и Херцеговине на сахат-кулу у Почитељу, оцијенивши тај чин политизацијом и злоупотребом националног споменика Босне и Херцеговине.

"Такав симбол је неприхватљив"

Из Градске управе поручили су како је ријеч о неприхватљивом уношењу ратне симболике у заштићени простор те су од надлежних институција затражили журно уклањање заставе и санкционирање одговорних, пише РТВХБ.

Како се наводи у саопштењу Града Чапљине, застава тзв. Републике Босне и Херцеговине с љиљанима постављена је на објект који је дио националног споменика Босне и Херцеговине. Иако тај симбол, како истичу, има историјско упориште, у Граду Чапљини упозоравају како је кориштен и као ратна застава те да данас носи снажну политичку и идентитетску поруку.

У саопштењу се наводи како истицање таквог симбола на осјетљивом и заштићеном простору сматрају неприхватљивим јер, према њихову стајалишту, представља свјесно уношење ратне симболике у простор који би морао остати ван политичких и историјских контроверза.

Додаје се како такви поступци не придоносе очувању заједничке баштине, него отварају старе под‌јеле и шаљу поруке које су, како наводе из Града Чапљине, супротне одговорном и стабилном друштвеном окружењу каквом теже. У саопштењу се такође истиче како Почитељ не смије бити мјесто на којем ће се кроз симболе призивати и нормализовати наративи из ратног периода.

Посебно забрињавајућим оцијењен је, како се наводи, покушај кориштења националног споменика за наметање једностране симболике, чиме се директно нарушава његов карактер заједничке културно-историјске баштине и злоупотребљава простор који припада свима.

Захтјеви Града Чапљине

Из Града Чапљине подсјећају како је Почитељ проглашен националним спомеником те да су за све захвате на његовим објектима надлежне институције Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине, Федерално министарство просторнога уређења и Завод за заштиту споменика Федерације Босне и Херцеговине, уз укључене жупанијске институције из подручја културе. Свако постављање обиљежја без њихове сагласности, наводи се у саопштењу, представља неовлаштен захват и кршење закона.

Град Чапљина од надлежних институција захтијева хитно очитовање, уклањање спорне заставе те утврђивање и санкционисањем одговорних.

У закључку саопштења поручено је како Град Чапљина неће толерисати политизацију, злоупотребу и присвајање културно-историјских споменика, нити ће ћутати на поступке који, према њиховој оцјени, нарушавају достојанство Почитеља и сигурност међусобног повјерења у заједници.

