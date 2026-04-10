Пафос избрисао заставу с љиљанима

Аутор:АТВ
Коментари:1
Фудбалски клуб са Кипра Пафос честитао је репрезентацији БиХ пролазак на Свјетско првенство у фудбалу, али је са заједничке фотографије репрезентативаца уклонио заставу са љиљанима.
Честитка је услиједила првенствено репрезентативцу Ивану Шуњићу који игра за Пафос, али је њихов потез оцијењен као "непоштовање" јер су уклонили спорну заставу.
Због бројног негодовања клуб је на крају уклонио објаву.
На утакмицама репрезентације БиХ на трибинама су најзаступљеније ратне заставе са љиљанима од такозване Армије РБиХ до ратне заставе РБиХ, док је жуто-плава застава ријетко видљива.
