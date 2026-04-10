Пафос избрисао заставу с љиљанима

АТВ
10.04.2026 12:19

Фотографија коју је објавио Пафос (лијево) и оригинална фотографија фудбалера БиХ са заставом с љиљанима
Фудбалски клуб са Кипра Пафос честитао је репрезентацији БиХ пролазак на Свјетско првенство у фудбалу, али је са заједничке фотографије репрезентативаца уклонио заставу са љиљанима.

Честитка је услиједила првенствено репрезентативцу Ивану Шуњићу који игра за Пафос, али је њихов потез оцијењен као "непоштовање" јер су уклонили спорну заставу.

Објава Пафоса на Инстаграму

Због бројног негодовања клуб је на крају уклонио објаву.

Ратна застава највише заступљена на трибинама

На утакмицама репрезентације БиХ на трибинама су најзаступљеније ратне заставе са љиљанима од такозване Армије РБиХ до ратне заставе РБиХ, док је жуто-плава застава ријетко видљива.

