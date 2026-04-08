Велики тријумф Атлетика у Барселони

Фудбалери Атлетико Мадрида савладали су Барселону на Камп Ноу резултатом 2:0 у првој утакмици четвртфинала.
У посљедњој минути првог полувремена Хулијан Алварес из слободног ударца доводи Атлетико у вођство на стадиону "Камп Ноу".
У 18. минуту је поништен гол Барселоне. Маркус Рашфорд је затресао мрежу Атлетика, али је погодак оправдано поништен због офсајд позиције Јамала, који је био асистент.
Ефес прекинуо Партизанов низ у најтужнијем дану за црно-бијеле
Александер Серлот погађа у 70. минуту за коначних 0:2
Атлетико је овом побједом направио огроман корак ка пласману у полуфинале Лиге првака.
