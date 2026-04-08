Велики тријумф Атлетика у Барселони

АТВ
08.04.2026 23:15

Ламин Јамал из Барселоне бори се за лопту са Марком Пубилом из Атлетико Мадрида током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Барселоне и Атлетико Мадрида у Барселони.
Фото: Tanjug/AP Photo/Joan Monfort

Фудбалери Атлетико Мадрида савладали су Барселону на Камп Ноу резултатом 2:0 у првој утакмици четвртфинала.

У посљедњој минути првог полувремена Хулијан Алварес из слободног ударца доводи Атлетико у вођство на стадиону "Камп Ноу".

У 18. минуту је поништен гол Барселоне. Маркус Рашфорд је затресао мрежу Атлетика, али је погодак оправдано поништен због офсајд позиције Јамала, који је био асистент.

Ефес прекинуо Партизанов низ у најтужнијем дану за црно-бијеле

Александер Серлот погађа у 70. минуту за коначних 0:2

Атлетико је овом побједом направио огроман корак ка пласману у полуфинале Лиге првака.

Више из рубрике

Бајерн Минхен - Реал Мадрид Лига шампиона

Фудбал

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

1 д

0
ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

Фудбал

"Оствари своје снове": ФК Црвена звезда у мају организује фудбалски камп у Зворнику

1 д

0
Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу

Фудбал

Медији: Преминула легенда европског фудбала Мирчеа Луческу

1 д

0
Умро Томислав Чеда Јевтић

Фудбал

Умро Томислав Чеда Јевтић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

07

48

Несметано одвијање саобраћаја

07

46

Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

07

42

Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

07

32

Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

