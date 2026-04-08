Ефес прекинуо Партизанов низ у најтужнијем дану за црно-бијеле

Аутор:

АТВ
08.04.2026 22:01

Фото: Pexels

Кошаркаши Ефеса савладали су након продужетка Партизан резултатом 79:72 и тако прекинули серију црно-бијелих у Евролиги.

Није ово била утакмица која ће се памтити, али је Ефес успио да надокнади двоцифрен минус у другом полувремену и у продужетку одигра паметније.

Од почетка утакмице видјело се да ће ово бити рововска борба и не тако лијепа кошарка. Гријешиле су обје екипе у нападу, Ефес је изгубио чак шест лопти у првих шест минута, са друге стране Партизан је имао три.

Таква је била и прва дионица која је укупно донијела 28 поена – 15 на страни Ефеса и 13 на страни Партизана.

Црно-бијели су се захваљујући бриљантној серији Шејка Милтона у другој четвртини одмакли на велику разлику. Повео је београдски тим и са двоцифреном предношћу, а Ефес је био потпуно немоћан у нападу. За првих 20 минута постигли су Истанбулци само 24 поена.

Дјеловало је да Партизан контролише утакмицу и у наставку. Када би се Ефес приближио, појавиле би се тројке попут оне Аријана Лакића и Ника Калатеса, међутим, тада је Ефес почео полако да хвата прикључак.

То се наставило у посљедњој дионици, а „упалио“ се Шејн Ларкин. Погодио је двије тројке и потпуно вратио свој тим који је у једном тренутку и преокренуо. Партизан је дао само пет поена у првих пет минута посљедње дионице, али је тројком Брауна вратио предност на 60:56.

Било је веома узбудљиво и у самој завршници, имао је Ефес предност од 65:63, али је Карлик Џонс погодио оба слободна бацања за изједначење. Ефес у наредном нападу није искористио шансу за побједу, па је утакмица ушла у продужетак.

Црно-бијели у додатних пет минута никако нису могли да се снађу. Ефес је ишао на сигурна рјешења, у прва три минута постигао осам поена, све са линије слободних бацања, док је Партизан прве поене уписао тек послије два и по минута. Домаћин је до краја меча држао предност и уписао 11. побједу у Евролиги ове сезоне. Партизан остаје на 15. мјесту са 15 побједа и 21 поразом, пише Телеграф.

