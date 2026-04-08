ФИБА Лига шампиона: Емануел Агбасон надомак "трипл дабл" учинка за побједу Сабаха

Млади кошаркаши Сабаха из Бакуа јуче су претрпјели тежак пораз од Игокее (88:58), али су данас остварили прву побједу на јуниорском турниру ФИБА Лиге шампиона савладавши Лудвигсбург 72:61.
У редовима Сабаха, дебитанта у ФИБИ Лиги шампиона, у минула два дана посебно се истакао Емануел Агбасон.
Нигеријски кошаркаш са азербејџанским пасошем био је најзаслужнији за побједу Сабаха у Лакташима, а Агбасон је доминирао на обје стране терене и зауставио се надомак "трипл дабл" учинка са 26 поена, 20 скокова и чак осам блокада уз индекс корисности од 43.
Емануел Агбасон рођен је 16. октобра 2009. године, висок је 206 центиметара и красе га сјајне атлетске предиспозиције.
Својеврсни је “кошаркашки пројекат” екипе Сабаха, а већ је дебитовао и за сениорску репрезентацију Азербејџана.
У Лакташима је на дјелу показао да у њему има штофа за велику сцену, а пажњу на себе скренуо је и у првој утакмици.
Агбасон је, у поразу од Игокее, убацио 21 поен уз 13 скокова.
