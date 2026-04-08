Евролига донијела одлуку због смрти Душка Вујошевића

Евролига је донијела одлуку да све утакмице тог такмичења почну минутом ћутања. У питању су преостале утакмице Евролиге које се играју вечерас, као и цијелог 37. кола које је на програму у четвртак и петак.
Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић преминуо је у сриједу у 68. години послије дуге и тешке болести.
"Минут ћутања ће бити одржан пред вечерашње утакмице и мечеве 37. рунде, да би се одала пошта Вујошевићу, као и његовој невјероватној заоставштини", пише у саопштењу Евролиге, пише Телеграф.
Вујошевић је највећи траг оставио у Партизану, који је водио два пута до фајнал-фора.
Euroleague Basketball joins the Serbian and global basketball community in mourning the passing of coaching legend Dusko Vujosevic, who died at the age of 67.— EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2026
Vujosevic devoted most of his illustrious coaching career — spanning more than five decades — to Partizan Mozzart Bet… pic.twitter.com/nyky8NoHfh
Прво 1988. године у Гану, а онда и 2010. у Паризу. Претходне сезоне је био проглашен за најбољег тренера Евролиге, када је освојио награду "Александар Гомељски".
