Евролига донијела одлуку због смрти Душка Вујошевића

08.04.2026 16:23

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Фото: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Евролига је донијела одлуку да све утакмице тог такмичења почну минутом ћутања. У питању су преостале утакмице Евролиге које се играју вечерас, као и цијелог 37. кола које је на програму у четвртак и петак.

Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић преминуо је у сриједу у 68. години послије дуге и тешке болести.

"Минут ћутања ће бити одржан пред вечерашње утакмице и мечеве 37. рунде, да би се одала пошта Вујошевићу, као и његовој невјероватној заоставштини", пише у саопштењу Евролиге, пише Телеграф.

Вујошевић је највећи траг оставио у Партизану, који је водио два пута до фајнал-фора.

Прво 1988. године у Гану, а онда и 2010. у Паризу. Претходне сезоне је био проглашен за најбољег тренера Евролиге, када је освојио награду "Александар Гомељски".

