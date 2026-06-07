Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

Аутор:АТВ
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Тешка трагедија потресла је у суботу, 6. јуна, Валдвиертел (Доња Аустрија). Теретни воз се силовито закуцао у аутомобил трочлане породице и усмртио младе родитеље. Само двогодишња кћерка је преживјела.
Сада се појављују први дирљиви детаљи о породици, која је била омиљена и радо виђена - а постоје и спекулације.
Како медији преносе, отац је из Србије, а мајка из Турске, која је била за воланом аутомобила.
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Како је дошло до ове трагедије је питање које мучи и спасиоце и истражитеље. Наиме, око 16 часова у Аллентстеигу, округ Цветл, близу старе станице Таја, догодио се разорни судар између аутомобила и теретног воза на пружном прелазу Франз-Јосефс-Бахн, који је обезбијеђен свјетлосним сигналом.
Да ли су тренутна непажња, ограничена видљивост или возачка грешка 34-годишње мајке, која је била за воланом, изазвали кобни судар - потпуно је нејасно и предмет је истраге.
Радост у породици била је велика јер је мајка, са возачком дозволом, постала самостална.
Наиме, отац, информатичар, прољетос је доживио тешку незгоду на послу, када му је пламен озбиљно опекао лице и руке, па неко вријеме није могао да вози.
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Опоравак је, међутим, текао добро, ране су посљедњих седмица биле једва видљиве.
Ипак, круже гласине. Наводно је аутомобил стајао насред шина. Да ли је почетници за воланом угасио мотор?
Један очевидац, који жели да остане анониман, изјавио је за "Кроне“ да је чуо "прасак“ и да је машиновођа бар једном или двапут затрубио.
Ударац је био толико силовит да су мајка (34), родом из Турске, и отац (39), Србин погинули на лицу мјеста. Само њихова двогодишња кћерка преживјела је ужасну несрећу и то правим чудом.
Градоначелник Георг Маркштајнер је шокиран: "Били су стални купци на нашем био-имању, долазили су више пута недјељно. Били су веома љубазни. Сви који су их знали описивали су их као изузетно пријатне".
Маркштајнер се присјећа и дирљивих сцена: дјевојчица често је жељела да завири у шталу.
"Посебно јој је пријало да гледа краве", рекао је.
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И комшија их се сјећа са тугом: "Увијек су били љубазни и пријатељски. Она је често шетала са колицима. Нисмо имали блиске контакте, али били су веома симпатични", испричао је комшија.
За спасиоце је интервенција била огромно оптерећење.
"Наше дубоко саучешће иде породици и свим погођенима овом трагичном несрећом“, саопштили су ватрогасци на Фејсбуку.
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Аутомобил је послије судара био дјелимично прикљештен под возом, а извлачење је трајало сатима. Тек уз помоћ две сајле успели су да ослободе возило.
Преживјела је само дјевојчица, која је брзо извучена са задњег сједишта и хеликоптером пребачена у болницу.
Након болничког лијечења, дјевојчицу ће преузети бака, која живи у Браунау. Родитељи су потом извучени из возила и предати погребној служби.
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