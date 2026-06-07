Жељка Цвијановић: Поносни смо

Аутор:АТВ
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Бањалука и Република Српске се поносе Борцем, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки Рукометном клубу "Борац" 50 година од освајања Купа европских шампиона и 35 година од освајања Купа ИХФ-а.
Цвијановићева је навела да успјеси Рукометног клуба "Борац" нису само спортске побједе, већ доказ да и мали народи, захваљујући великим људима, могу оставити неизбрисив траг у европској историји.
"Искрене честитке поводом 50 година од освајања Купа европских шампиона и 35 година од освајања Купа ИХФ-а. Нека име Борца и даље буде симбол Бањалуке, побједе и поноса", написала је Цвијановићева на Инстаграму.
Цвијановићева је присуствовала академији Рукометног клуба "Борац" која је одржана у Банском двору поводом обиљежавања два највећа успјеха у историји клуба - 50. годишњице од освајања титуле првака Европе из 1976. године и 35 година од освајања Купа ИХф из 1991. године.
Предсједник Клуба Дарко Савић је истакао да је ово јединствен догађај за читаву Републику Српску.
Бањалука се поноси Борцем. Република Српска се поноси Борцем! 🔴🔵— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 7, 2026
Успјеси Рукометног клуба Борац нису само спортске побједе, већ доказ да и мали народи, захваљујући великим људима, могу оставити неизбрисив траг у европској историји.
Искрене честитке поводом 50 година од… pic.twitter.com/ybHXLI1SqL
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