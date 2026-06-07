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Жељка Цвијановић: Поносни смо

Аутор:

АТВ
07.06.2026 21:24

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Жељка Цвијановић
Фото: Screenshot / X

Бањалука и Република Српске се поносе Борцем, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у честитки Рукометном клубу "Борац" 50 година од освајања Купа европских шампиона и 35 година од освајања Купа ИХФ-а.

Цвијановићева је навела да успјеси Рукометног клуба "Борац" нису само спортске побједе, већ доказ да и мали народи, захваљујући великим људима, могу оставити неизбрисив траг у европској историји.

"Искрене честитке поводом 50 година од освајања Купа европских шампиона и 35 година од освајања Купа ИХФ-а. Нека име Борца и даље буде симбол Бањалуке, побједе и поноса", написала је Цвијановићева на Инстаграму.

Цвијановићева је присуствовала академији Рукометног клуба "Борац" која је одржана у Банском двору поводом обиљежавања два највећа успјеха у историји клуба - 50. годишњице од освајања титуле првака Европе из 1976. године и 35 година од освајања Купа ИХф из 1991. године.

Предсједник Клуба Дарко Савић је истакао да је ово јединствен догађај за читаву Републику Српску.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

РК Борац

Бањалука

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