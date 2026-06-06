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Кајак: Анже Уранкар граби ка титули најбољег свих времена

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:16

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Кајак на дивљим водама.
Фото: АТВ

Оно што су Кристијано Роналдо и Лео Меси у свијету фудбалу, то су Нејц Жнидарчић и Анже Уранкар у кајаку на дивљим водама.

Нејц је чак седам пута био свјетски шампион у спринту, али Анже му са пет титула дише за вратом на листи недодирљивих легенди овог спорта.

Своје прве лекције са веслом на ријеци стекао са девет година у родној Љубљани и истоименом кајак кану клубу.

Двије деценије касније уз марљив и предан рад постао је један од најбољих у историји овог спорта, а силно је мотивисан да настави са одличним резултатима.

До свог петог свјетског злата Уранкар је довеслао на ријеци Врбас која му је, како каже, одавно прирасла срцу.

Словенија је већ годинама уназад на самом врху најбољих кајакашких нација на планети, али и у њиховом комшилуку фабрика „Панато“ под командом Владија Паната ради пуном паром. За Италију је током спортске каријере освојио петнаест медаља, а сада као тренер и отац бруси таленат својих кћерки Сесилије и Алис.

Влади каже да пречац до успјеха не постоји и да је сваки дан ново доказивање.

"У овом спорту, као и у било којем другом, увијек, сваког дана, морате да дате све од себе. Тајна успјеха лежи у напорном раду који се увијек исплати. Задовољан сам нашим резултатима који нам дају мотив за даље. Лијепо је када дођеш на врх, али да би опстао мораш да наставиш са радом", навео је он.

Потврда ових ријечи породици Панато стигла је и на ријеци Врбас током недавно одржаног свјетског првенства. Сесилија је освојила чак шест медаља, од којих су четири биле златног сјаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кајак

Врбас

Бањалука

Анже Уранкар

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