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Перић за АТВ: Овако сам замишљао опроштај од Цеља

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:56

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Рукометаш Лука Перић
Фото: АТВ

Опроштај од Цеља, са шампионском титулом, је баш све оно што је Лука Перић замишљао за крај трогодишње епизоде у Словенији.

У великом финалу, Цеље је било боље од Слована те је потврђена дупла круна. Сјајно крило сада сели у Нант, за АТВ признаје, да је све поднио веома емотивно.

Пред Луком је нови изазов. Послије напорне сезоне у којој су се утакмице редале на свака три дана, коначно може да размисли и новом кораку.

Прије селидбе у Франуцску, 23- годишњи Перић ће на заслужени одмор прије него што поново заигра Лигу шампиона у самој креми европског рукомета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лука Перић

РК Цеље

Словенија

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