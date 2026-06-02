Перић за АТВ: Овако сам замишљао опроштај од Цеља

Аутор:АТВ
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Опроштај од Цеља, са шампионском титулом, је баш све оно што је Лука Перић замишљао за крај трогодишње епизоде у Словенији.
У великом финалу, Цеље је било боље од Слована те је потврђена дупла круна. Сјајно крило сада сели у Нант, за АТВ признаје, да је све поднио веома емотивно.
Пред Луком је нови изазов. Послије напорне сезоне у којој су се утакмице редале на свака три дана, коначно може да размисли и новом кораку.
Прије селидбе у Франуцску, 23- годишњи Перић ће на заслужени одмор прије него што поново заигра Лигу шампиона у самој креми европског рукомета.
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