Норвешка авио-компанија изгубила опкладу па на Инстаграм ставила слику конкурента

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компанија „Норвиџен ер" промијенила је свој лого на „Инстаграму" након што је изгубила опкладу на Свјетском првенству у фудбалу од „Бритиш ервејза", пошто је репрезентација Енглеске побиједила Норвешку резултатом 2:1 у четвртфиналу Мундијала.
Пријатељски изазов на друштвеним мрежама између двије европске авио-компаније претворио се у један од најкоментарисанијих тренутака Свјетског првенства 2026. ван терена, преноси Економик тајмс.
Норвешка авио-компанија привремено је замијенила свој Инстаграм лого култним симболом Speedmarque „Бритиш ервејза" након драматичне побједе Енглеске над Норвешком у четвртфиналу СП.
Опклада је брзо привукла пажњу милиона корисника на овој друштвеној мрежи, а друге међународне авио-компаније придружиле су се задиркивању прије него што је норвешки авио-превозник испунио своје обећање након побједе Енглеске у продужецима утакмице која се играла у Мајамију.
Изазов је почео прије четвртфинала Свјетског првенства у фудбалу, када је норвешка авио-компанија изазвала „Бритиш ервејз" на опкладу у вези са логом на Инстаграму.
Правила су била једноставна – ако Норвешка побиједи, „Бритиш ервејз" ће замијенити своју Инстаграм профилну слику логом норвешке компаније на један дан, а ако Енглеска однесе побједу, „Норвиџен ер" ће учинити исто.
Норвешки авио-превозник задиркивао је британску компанију питањем да ли је спремна да ризикује свој лого.
Британци су одговорили с једнаким самопоуздањем, поручивши Норвежанима да се не кладе на ствари које не могу да добију.
Пријатељска опклада важила је до посљедњег звиждука судије, док је четвртфинале Свјетског првенства изазвало велику драму.
Побједа Енглеске одвела је ову репрезентацију у полуфинале Свјетског првенства у фудбалу, а тај резултат је уједно значио да је норвешка компанија званично изгубила свој лого, макар и привремено, преноси РТС
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