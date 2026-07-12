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ФИФА: Утакмице текућег Мундијала гледало више навијача него претходна два заједно!

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 22:02

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ФИФА: Утакмице текућег Мундијала гледало више навијача него претходна два заједно!
Фото: Tanjug / AP / Jeff Roberson

Утакмице текућег Свјетског првенства гледало је уживо више навијача него претходна два Мундијала заједно, саопштила је данас Свјетска фудбалска федерација (ФИФА).

Како је саопштила ФИФА, досад је на трибинама стадиона у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади било 6.527.410 навијача.

ФИФА је податке саопштила послије 100 утакмица одиграних на текућем СП, а на претходна два СП одиграно је укупно 128 утакмица.

До краја Свјетског првенства остале су још четири утакмице: полуфинала Шпанија - Француска и Енглеска - Аргентина, као и финале и меч за треће мјесто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

фудбалер

ФИФА

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