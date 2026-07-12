ФИФА: Утакмице текућег Мундијала гледало више навијача него претходна два заједно!

Аутор:АТВ редакција
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Утакмице текућег Свјетског првенства гледало је уживо више навијача него претходна два Мундијала заједно, саопштила је данас Свјетска фудбалска федерација (ФИФА).
Како је саопштила ФИФА, досад је на трибинама стадиона у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади било 6.527.410 навијача.
ФИФА је податке саопштила послије 100 утакмица одиграних на текућем СП, а на претходна два СП одиграно је укупно 128 утакмица.
До краја Свјетског првенства остале су још четири утакмице: полуфинала Шпанија - Француска и Енглеска - Аргентина, као и финале и меч за треће мјесто.
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