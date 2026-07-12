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Недељко Елек смијењен с мјеста директора Сарајево гаса

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 22:05

Коментари:

3
Недељко Елек
Фото: АТВ

Управни одбор Сарајево-гаса смијенио је Недељка Елека са мјеста директора предузећа , потврђено је за портал Провјерено.

Свих пет чланова било је замјену Елека.

За новог директора именован је Игор Ђокановић.

(Провјерено)

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Тагови :

Недељко Елек

Сарајево-гас

Игор Ђокановић

Коментари (3)

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