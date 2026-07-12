Недељко Елек смијењен с мјеста директора Сарајево гаса

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Сарајево-гаса смијенио је Недељка Елека са мјеста директора предузећа , потврђено је за портал Провјерено.
Свих пет чланова било је замјену Елека.
За новог директора именован је Игор Ђокановић.
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