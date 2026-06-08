Додик: Српска листа остала гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Златану Елеку и Српској листи на још једној убједљивој побједи и снажној подршци српског народа на Косову и Метохији.
"У временима притисака, пријетњи и покушаја политичког прекрајања воље народа, Српска листа остала је најчвршћи израз српског јединства и најважнији гарант политичког отпора и опстанка нашег народа на Косову и Метохији, најсветијој српској земљи", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Честитам Златану Елеку и Српској листи на још једној убједљивој побједи и снажној подршци српског народа на Косову и Метохији.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 8, 2026
У временима притисака, пријетњи и покушаја политичког прекрајања воље народа, Српска листа остала је најчвршћи израз српског јединства и најважнији…
Он је указао да су Срби на Косову и Метохији, као и српски народ широм Балкана, превише пута осјетили посљедице двоструких аршина и додао да је зато сваки глас дат Српској листи данас много више од политичке подршке.
"То је глас за опстанак, достојанство и право српског народа да сам бира своје представнике и одлучује о својој будућности. Поздрављам српски народ на Косову и Метохији и желим им мир и напредак", навео је Додик.
Централна изборна комисија у Приштини објавила је прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора, према којима је Српска листа освојила 43.071 глас или 6,18 одсто и има апсолутну већину у свим српским срединамa, преноси Срна.
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