Logo
Large banner

Додик: Српска листа остала гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији

Аутор:

АТВ
08.06.2026 20:43

Коментари:

0
предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Златану Елеку и Српској листи на још једној убједљивој побједи и снажној подршци српског народа на Косову и Метохији.

"У временима притисака, пријетњи и покушаја политичког прекрајања воље народа, Српска листа остала је најчвршћи израз српског јединства и најважнији гарант политичког отпора и опстанка нашег народа на Косову и Метохији, најсветијој српској земљи", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је указао да су Срби на Косову и Метохији, као и српски народ широм Балкана, превише пута осјетили посљедице двоструких аршина и додао да је зато сваки глас дат Српској листи данас много више од политичке подршке.

"То је глас за опстанак, достојанство и право српског народа да сам бира своје представнике и одлучује о својој будућности. Поздрављам српски народ на Косову и Метохији и желим им мир и напредак", навео је Додик.

Централна изборна комисија у Приштини објавила је прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора, према којима је Српска листа освојила 43.071 глас или 6,18 одсто и има апсолутну већину у свим српским срединамa, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Косово и Метохија

Србија

Златан Елек

Српска листа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Република Српска

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

35 мин

1
Нови визуелни идентитет Аутопутева Српске

Република Српска

Представљен нови визуелни идентитет „Аутопутева Републике Српске“

1 ч

0
Геостратешки правац Српске

Република Српска

Геостратешки правац Српске - "Срби неће моћи да се очувају ако прихвате да и даље егзистирају у БиХ"

1 ч

0
СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

Република Српска

СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

1 ч

4

  • Најновије

21

02

Јувентус жели Мартинеза

20

43

Додик: Српска листа остала гарант опстанка српског народа на Косову и Метохији

20

40

Сладић открио када топлотни талас стиже у БиХ

20

32

Цвијановић: У БиХ нема ни закона, ни демократије, ни владавине права, ни слободе говора

20

28

Додик: Саслушање Јасенка Тодоровића наставак политичке инквизиције против слободе говора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner