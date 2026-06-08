СДС предлаже Бланушу - он предлаже Станивуковића

Аутор:АТВ
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Бранко Блануша кандидат је за предсједника Републике Српске – коначно су преломили у СДС-у. Ништа ту не би било спорно, да Блануша умјесто себе, није предложио Драшка Станивуковића. Још апсурдније, Станивуковића умјесто Блануше изгласало је и Предсједништво СДС-а.
Док неки чланови Предсједништва покушавају да сакрију детаље, и барем званично тврде да Блануша није предложио Станивуковића, за АТВ други чланови, незванично, тврде супротно. Све је потврдио и лидер ПСС-а.
„Захвалан сам Предсједништву Српске демократске странке и предсједнику Бранку Блануши што су ме на највишем органу странке предложили као кандидата за предсједника Републике Српске“, навео је предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на друштвеној мрежи Икс.
Захвалан сам Предсједништву Српске демократске странке и предсједнику Бранку Блануши што су ме на највишем органу странке предложили као кандидата за предсједника Републике Српске. То је част, али још више обавеза коју као предсједник Покрета Сигурна Српска схватам веома озбиљно.…— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) June 8, 2026
Судећи по свим информацијама до којих смо дошли, Бранко Блануша као да је кандидат против своје воље. Наши извори тврде и да је Предсједништво странке на челу са Бланушом изгласало и уједињење СДС-а и ПСС-а. Сви приједлози пали су на сједници Главног одбора. На сједници је било бурно, а и на друштвеним мрежама пале су грубе ријечи.
„Пораз је кад странку коју је некада успјешно водио психијатар данас воде његови пацијенти, без терапије, без контроле и без додира са стварношћу. Најгоре је што у својим заблудама имају подршку колеге из друге ординације, увјереног да је свака дијагноза заправо политичка стратегија. Част ријетким изузецима! Свако ко се осјећа као глинени голуб, ко нема храбрости, ко нема петљу, ко се понижава и клања горима од себе, ко хоће да уништава државотворну странку, ко је спреман да изневјери народ и буде кукавичје јаје треба да се одмах повуче и да се не брукља даље! Увијек има оних који смију, знају и могу и којима није потребан новац да би побиједили“, поручио је начелник Источне Илиџе и високи функционер СДС-а Маринко Божовић
Ипак, из Главног одбора СДС-а поручују да је одлука донесена демократски и да нема говора о подјелама. Одбацују и тврдње да је на кандидатуру пристао невољно или под притиском страначког руководства.
„Можда кроз одуговлачење процеса коначног именовања, неко је стекао погрешан утисак, али као што је и рекао јуче - његова намјера је била да покуша да окупи све опозиционе странке под једним кишобраном, који ће подржати њега као кандидата за предсједника. На крају крајева Главни одбор је јуче потврдио управо ову одлуку коју смо имали на самом почетку“, поручио је Јовица Радуловић, предсједник Главног одбора СДС-а.
У СДС-у се надају подршци ПСС-а, чији је предсједник замало могао да буде и њихов кандидат. Ако којим случајем Блануша добије подршку ПСС-а, подршку изгледа неће имати од доброг дијела своје странке. Неће ни од Листе за правду и ред. Небојша Вукановић Бланушу назива кукавичјим јајетом и поручује му да што прије повуче кандидатуру за предсједника Републике.
„Ја ћу бити кандидат, ја поштујем, ја Главни одбор, Скупштина, све, предсједништво донијело, ја се не повлачим, ја сам кандидат... И онда он дође на сједницу, каже - повлачим се у корист Станивуковића. И тај човјек да буде кандидат? Па он не може да води мјесну заједницу. Он треба одмах данас да се повуче - и он и Драшко“, навео је Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред.
Дешавања у СДС-у трагикомедија су и политичким аналитичарима. СДС је градио Републику Српску, и мало коме је јасно како се стапање са ПСС-ом уопште нашло на дневном реду.
„Никада и није био пројектовани кандидат и договорени кандидат СДС-а, него је он и на ванредним изборима се појавио као човјек да мири те унутрашње фракције које су се показале и јуче тако да мало то дјелује трагикомично предсједништво има један став послије главни одбор има други став“, рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Јучерашња сједница Главног одбора СДС-а није донијела јединствено тумачење око кандидата за предсједника Републике Српске – на површину је изнијела разлике које све више попримају обрисе унутрашњег раскола странке која је некада била носилац опозиционе политике у Републици Српској. Како ствари сада стоје, у трци за инокосне функције могло би више опозиционих кандидата.
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